WebCatalog
CodeThreat

CodeThreat

codethreat.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CodeThreat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnşa etmek. Gemi. Güvenlik Kodu. Daha az hatalı pozitif sonuçla Yapay Zeka Destekli Kod Analizi. Kod Analizini CI/CD'ye hızla entegre edin.

Web Sitesi: codethreat.com

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