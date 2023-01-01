WebCatalog

Buildkite

Buildkite

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: buildkite.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Buildkite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Eşzamanlılık sınırı olmaksızın hayalinizdeki CI/CD iş akışlarını oluşturun. Kendi bilgisayarınızı getirerek sonsuza kadar ölçeklendirin, gerisini biz hallederiz.

Web Sitesi: buildkite.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Buildkite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Formspree

Formspree

formspree.io

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Railway

Railway

railway.app

CodeThreat

CodeThreat

codethreat.com

Codemagic

Codemagic

codemagic.io

Cloudflare Workers

Cloudflare Workers

cloudflare.com

Astra DB

Astra DB

datastax.com

Ionic

Ionic

ionic.io

Generai

Generai

generai.art

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Discuro

Discuro

discuro.com

Peech

Peech

peech-ai.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası