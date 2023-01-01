WebCatalog
Brancher.ai

Brancher.ai

brancher.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brancher.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kod gerektirmeden dakikalar içinde AI uygulamaları oluşturmak için AI modellerini bağlayın. Yeni nesil yapay zeka destekli uygulamalar sizin tarafınızdan oluşturulacak.

Web Sitesi: brancher.ai

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