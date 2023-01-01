WebCatalog
Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quickchat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Quickchat AI, şirketlerin GPT‑3 gibi üretken yapay zeka modelleriyle desteklenen kendi çok dilli yapay zeka asistanlarını oluşturmalarına olanak tanır. Kodsuz platformumuz ve güçlü entegrasyonlarımız sayesinde şirketler, konuşmaya dayalı yapay zeka arayüzleri oluşturabilir ve bunları herhangi bir web sitesine, ürüne, uygulamaya, oyuna veya akıllı cihaza bağlayabilir.

Web Sitesi: quickchat.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quickchat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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