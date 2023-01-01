WebCatalog
Recurai

Recurai

recurai.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Recurai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

RecurAI, PaLM ve GPT gibi çeşitli yapay zeka teknolojilerini birleşik bir platformda birleştirerek işletmelere ve bireylere gelişmiş sohbet robotlarını zahmetsizce oluşturma ve dağıtma olanağı sağlar. Az kodlu yapılandırma ve güçlü SDK'larla RecurAI, geliştiricilere, kullanıcıların ilgisini çeken ve memnun eden kişiselleştirilmiş konuşma deneyimleri oluşturma araçlarıyla donatarak hem markalar hem de projeler için başarıyı artırır.

Web Sitesi: recurai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Recurai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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