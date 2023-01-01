WebCatalog
Chatsimple

Chatsimple

chatsimple.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Chatsimple çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web sitenize özel bir ChatGPT AI sohbet robotu dağıtın. Chatsimple'ın konuşmaya dayalı yapay zekası, kodsuz, kolay chatbot entegrasyonu sunar. Ziyaretçinizle etkileşime geçin ve işletmenizi güçlendirin.

Web Sitesi: chatsimple.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chatsimple ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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