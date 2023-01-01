WebCatalog
Doks

Doks

doks.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Doks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web siteniz ve dokümanlarınız için ChatGPT destekli Konuşmalı Yapay Zeka sohbet robotu. Doks.ai, yapay zeka sohbet robotu aracılığıyla destek bildirimi hacminin %70'inden fazlasının otomatikleştirilmesine yardımcı oluyor.

Web Sitesi: doks.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Doks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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