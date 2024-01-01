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CBOT

CBOT

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Web Sitesi: cbot.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CBOT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşteri deneyimlerini geliştirmede uzmanlaşarak işletmelerin müşteri sadakatini ve gelirini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: cbot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, CBOT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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botstar.com

Chatfuel

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Gallabox

Gallabox

gallabox.com

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Conversica

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LivePerson

liveperson.com

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EZ Texting

eztexting.com

Trustline

Trustline

trustline.in

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

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