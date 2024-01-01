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CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşteri deneyimlerini geliştirmede uzmanlaşarak işletmelerin müşteri sadakatini ve gelirini artırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.

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