Alternatifler - CBOT

bluecap.ai

bluecap.ai

İşlerinizi Daha Hızlı, Daha Akıllı ve Uygun Ölçekte Yapın Bağlamsal görevleri tetikleyen ve ilgili bilgileri otomatik olarak ve iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek neredeyse gerçek zamanlı özetler hayal edin: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho ve daha fazlası.