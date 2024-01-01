MindBehind, konuşmaya dayalı bir yapay zeka yönetim platformudur ve teknik olmayan ekiplerin sohbet robotlarını ve sanal asistanlarını tek bir platformda oluşturmasına, başlatmasına ve büyütmesine yardımcı olur. MindBehind, Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault gibi her ölçekteki ve farklı sektördeki markalara, müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan kullanımı kolay çözümler sunmaktadır. MindBehind ile oluşturulan sohbet robotları veya sanal asistanlar, web sitelerine, mobil uygulamalara, Facebook Messenger ve WhatsApp gibi sosyal medya arayüzlerine ve çok yakında Amazon Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlara eklenebilecek.

Kategoriler :

Web Sitesi: mindbehind.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MindBehind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.