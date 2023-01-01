Basitçe Alexa olarak da bilinen Amazon Alexa, ilk olarak Amazon Lab126 tarafından geliştirilen Amazon Echo akıllı hoparlörlerinde kullanılan, Amazon tarafından geliştirilen bir sanal asistan yapay zeka teknolojisidir. Sesli etkileşim, müzik çalma, yapılacaklar listesi oluşturma, alarm ayarlama, podcast yayını yapma, sesli kitap çalma ve hava durumu, trafik, spor ve haberler gibi diğer gerçek zamanlı bilgileri sağlama yeteneğine sahiptir. Alexa ayrıca kendisini bir ev otomasyon sistemi olarak kullanarak birçok akıllı cihazı da kontrol edebilir. Kullanıcılar "becerileri" (üçüncü taraf satıcılar tarafından geliştirilen ek işlevsellik, hava durumu programları ve ses özellikleri gibi daha yaygın olarak uygulamalar olarak adlandırılan diğer ayarlarda geliştirilen ek işlevsellik) yükleyerek Alexa yeteneklerini genişletebilirler. Alexa'lı çoğu cihaz, kullanıcıların cihazı bir uyandırma sözcüğü (Alexa veya Amazon gibi) kullanarak etkinleştirmesine olanak tanır; diğer cihazlar (iOS veya Android'deki Amazon mobil uygulaması ve Amazon Dash Wand gibi), kullanıcının Alexa'nın dinleme modunu etkinleştirmek için bir düğmeye basmasını gerektirir, ancak bazı telefonlar aynı zamanda kullanıcının "Alexa" veya "Alexa" gibi bir komut söylemesine de izin verir. "Alexa'yı uyandır". Şu anda Alexa ile etkileşim ve iletişim yalnızca İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Japonca ve Hintçe dillerinde mevcuttur. Kanada'da Alexa, İngilizce ve Fransızca (Quebec aksanıyla) olarak sunulmaktadır. Kasım 2018 itibarıyla Amazon'un Alexa ve ilgili ürünler üzerinde çalışan 10.000'den fazla çalışanı vardı. Ocak 2019'da Amazon'un cihazlar ekibi, 100 milyonun üzerinde Alexa özellikli cihaz sattığını duyurdu. Eylül 2019'da Amazon, dünyanın akıllı ev endüstrisiyle rekabet ederken birçok rekora imza atan birçok yeni cihazı piyasaya sürdü. Yeni Echo Studio, 360 ses ve Dolby sese sahip ilk akıllı hoparlör oldu. Diğer yeni cihazlar arasında kumaşın arkasında saat bulunan bir Echo dot, yeni bir üçüncü nesil Amazon Echo, Echo Show 8, takılabilir bir Echo cihazı, Echo Flex, Alexa yerleşik kablosuz kulaklıklar, Echo buds, yerleşik Alexa yer alıyor. gözlükler, Echo çerçeveleri, Alexa yerleşik Ring ve Echo Loop.

Web Sitesi: alexa.amazon.com

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