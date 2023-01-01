Yandex Music

Yandex Müzik, Yandex tarafından geliştirilen bir müzik akışı hizmetidir. Kullanıcılar, talep üzerine cihazlarına aktarmak ve kişiselleştirilmiş öneriler almak üzere müzik bestelerini, albümleri ve müzik parçası koleksiyonlarını seçerler. Hizmet ayrıca iOS, Android ile uyumlu sürümleri olan bir mobil uygulama olarak da mevcuttur. Servis Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da mevcuttur. Abonelik ödemesi yalnızca yukarıda belirtilen desteklenen ülkelerde yapılabilir ancak hizmet bu durumda diğer tüm ülkelerde de kullanılabilir. Ekim 2017 itibarıyla Yandex Müzik'te 40 milyondan fazla müzik parçası mevcuttu. Ayda en az bir kez yaklaşık 20 milyon kişi bu hizmeti kullanıyor. Yandex Müzik'in en popüler özelliği, her kullanıcı için günlük olarak güncellenen ve en son çalınan parçaların, favorilerine benzer müziklerin ve farklı temellere dayanan çeşitli parçaların yer aldığı akıllı çalma listeleridir. kullanıcının zevkine göre.

Web Sitesi: music.yandex.com

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