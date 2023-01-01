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Wynk Music

Wynk Music

wynk.in

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Wynk Music, her ruh haline uygun bir müzik akışı ve indirme uygulamasıdır! Rahman'dan Rihanna'ya kadar Hint ve Uluslararası müzikleri kapsayan 2,8 milyondan fazla şarkı var. Wynk Music uygulamasında şarkıları yayınlayın ve indirin ve Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Adanmışlık, Bhajans, Mutlu, Sad, Romantik, Parti, Rahatlama, Aşk ve Eski retro gibi birçok türü kapsayan devasa kitaplığından müzik keşfedin. Ayrıca Pencap, Bhojpuri, Rajasthani, Marathi, Bengalce, Kannada, Gujarati, Tamil, Telugu, Malayalam ve diğer tüm Güney Hindistan dilleri gibi Bölgesel dillerdeki müziğe erişin. Özetle her zevke uygun müziğimiz var! Sizin için özel olarak seçilmiş çok çeşitli çalma listelerimizden sınırsız müziğin keyfini çıkarın veya kendi çalma listenizi oluşturun. Müzik dinlerken arkanıza yaslanıp rahatlamayı sevenler için seçim yapabileceğiniz Radyo istasyonlarımız var. Airtel Hellotunes ile arayanlarınızın heyecanını yaşayın! Eski tarz 'Ring-Ring'e elveda deyin ve en sevdiğiniz şarkıları Wynk'te Hellotune'unuz olarak tamamen ÜCRETSİZ olarak ayarlayın!

Web Sitesi: wynk.in

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