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Deezer

Deezer

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Web Sitesi: deezer.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Deezer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Siz tutkuyu getirin, biz müziği getirelim! 56 milyondan fazla parçaya istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin!

Web Sitesi: deezer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deezer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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