WebCatalog
Apple Music Beta

Apple Music Beta

beta.music.apple.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Apple Music Beta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünyanızı sizi tanımlayan şarkılar, albümler ve sanatçılarla doldurun. Milyonlarca parçaya, seçilmiş çalma listelerine ve tanıdığınız ve sevdiğiniz sanatçıların orijinal içeriklerine sınırsız erişim elde edin. Kayıpsız Sesi deneyimleyin ve Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses ile etrafınızdaki sesleri duyun. Tamamı reklamsız 90 milyondan fazla şarkı.

Web Sitesi: music.apple.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apple Music Beta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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