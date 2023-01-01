YouTube Müzik, Google'ın bir yan kuruluşu olan YouTube tarafından geliştirilen bir müzik akışı hizmetidir; müzik akışına yönelik hizmet için özel bir arayüz sağlayarak kullanıcıların türlere, oynatma listelerine ve önerilere göre YouTube'daki şarkılara ve müzik videolarına göz atmasına olanak tanır. Hizmet ayrıca reklamsız oynatma, yalnızca ses arka planda oynatma ve çevrimdışı oynatma için şarkı indirme olanağı sağlayan premium bir katman da sunuyor. Bu abonelik avantajları aynı zamanda Google Play Müzik ve YouTube Premium abonelerine de sunulmaktadır. Hizmet, sonunda müzik akışı ve satın alma konusunda Google'ın ana markası olarak Google Play Müzik'in yerini alacak.

Web Sitesi: youtube.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, YouTube Music ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.