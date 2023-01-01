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Pandora

Pandora

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Web Sitesi: pandora.com

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Pandora, Sirius XM Holdings'in sahibi olduğu, aboneliğe dayalı bir Amerikan müzik akışı hizmetidir. Merkezi Oakland, Kaliforniya'da bulunan hizmet, bireysel şarkıları müzik özelliklerine göre sınıflandırmanın bir yolu olan "Müzik Genomu Projesi"ni temel alan önerilere odaklanıyor. Başlangıçta tüketici pazarında, bu özelliklere ve kullanıcının beğendiği şarkılara göre kişiselleştirilmiş kanallar oluşturacak bir internet radyo hizmeti olarak başlatılan hizmet; bu hizmet, reklam destekli bir katmanda ve aboneliğe dayalı bir sürümde mevcuttur. Hizmet, 2017 yılında, hizmetin çağdaş rakiplerine daha uygun, isteğe bağlı bir sürümü olan Pandora Premium'u piyasaya sürdü. Şirket 2000 yılında Savage Beast Technologies olarak kuruldu ve başlangıçta Müzik Genom Projesi'ni perakendecilere bir öneri platformu olarak lisanslayan işletmeler arası bir şirket olarak tasarlandı. 2005 yılında şirket, Pandora'yı bir internet radyosu ürünü olarak piyasaya sürerek odağını tüketici pazarına kaydırdı. Pandora ücretsiz bir hizmettir; temel özellikler reklamlar veya sınırlamalarla birlikte ücretsizdir; iyileştirilmiş akış kalitesi, müzik indirme ve çevrimdışı kanallar gibi ek özellikler ise ücretli abonelikler aracılığıyla sunulur. Pandora'nın 2019'da yaklaşık 63,5 milyon aktif aylık kullanıcısı ve 6,2 milyon abonesi vardı. Şubat 2019'da Sirius XM Holdings, Pandora'yı 3,5 milyar dolarlık hisse karşılığında satın aldı.

Web Sitesi: pandora.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pandora ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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