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Spotify

Spotify

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Web Sitesi: open.spotify.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Spotify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Spotify, milyonlarca şarkıya erişmenizi sağlayan bir dijital müzik hizmetidir.

Web Sitesi: open.spotify.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Spotify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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