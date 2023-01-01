BeatStars, sanatçıların ve şarkı yazarlarının kaydedilecek ve şarkı sözü yazılacak prodüksiyon müziğini keşfetmeleri için tasarlanmış ÜCRETSİZ bir müzik akışı ve beat lisanslama platformudur. Sanatçılar bir sonraki kayıt oturumları için yüksek kaliteli stüdyo dosyalarını satın alıp indirebilir ve tamamladıkları şarkıları Apple Music, Spotify, Amazon Music ve daha fazlasında yayınlayabilir. BeatStars uygulaması, 2,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip öncü çevrimiçi müzik topluluğu BeatStars.com'un bir uzantısıdır.

Web Sitesi: beatstars.com

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