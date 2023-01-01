WebCatalog
BeatStars

BeatStars

beatstars.com

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BeatStars, sanatçıların ve şarkı yazarlarının kaydedilecek ve şarkı sözü yazılacak prodüksiyon müziğini keşfetmeleri için tasarlanmış ÜCRETSİZ bir müzik akışı ve beat lisanslama platformudur. Sanatçılar bir sonraki kayıt oturumları için yüksek kaliteli stüdyo dosyalarını satın alıp indirebilir ve tamamladıkları şarkıları Apple Music, Spotify, Amazon Music ve daha fazlasında yayınlayabilir. BeatStars uygulaması, 2,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip öncü çevrimiçi müzik topluluğu BeatStars.com'un bir uzantısıdır.

Web Sitesi: beatstars.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BeatStars ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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