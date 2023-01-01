WebCatalog
DistroKid

DistroKid

distrokid.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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DistroKid, müzisyenlerin müziği Spotify, Apple, Amazon, Tidal, TikTok, YouTube ve daha fazlasına aktarmanın en kolay yoludur. Sınırsız yükleme, kazancınızın %100'ünü koruyun, diğer tüm müzik dağıtımcılarından daha fazla özellik.

Web Sitesi: distrokid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DistroKid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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