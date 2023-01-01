WebCatalog
Singo

Singo

singo.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Singo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ücretsiz Müzik Dağıtımı Müziğinizi Spotify, Apple Music, TikTok, Instagram ve 220'den fazla Yayın Mağazasından alın Dağıttığınız müzikten elde ettiğiniz gelirin %100'ünü koruyun

Web Sitesi: singo.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Singo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

DistroKid

DistroKid

distrokid.com

CD Baby

CD Baby

cdbaby.com

TuneCore

TuneCore

tunecore.com

Playlist Push

Playlist Push

playlistpush.com

RouteNote

RouteNote

routenote.com

BeatStars

BeatStars

beatstars.com

Transistor

Transistor

transistor.fm

HookSounds

HookSounds

hooksounds.com

Analisa.io

Analisa.io

analisa.io

Streamily

Streamily

streamily.com

RSS.com

RSS.com

rss.com

Tensor Social

Tensor Social

tensorsocial.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası