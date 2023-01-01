Apple Music for Artists

Müziğinizi yapın. Şarkılarınızı aklınızdan çıkarın ve dünyaya duyurun. Artık herkes stüdyo kalitesinde ses kaydedebilir, yeni parçalar yayınlayabilir ve hayranlarla bağlantı kurabilir.

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