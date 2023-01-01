Apple Music, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir müzik ve video yayın hizmetidir. Kullanıcılar, cihazlarına aktarılacak müziği isteğe bağlı olarak seçer veya mevcut çalma listelerini dinleyebilirler. Hizmet ayrıca, 200'den fazla ülkeye günde 24 saat canlı yayın yapan İnternet radyo istasyonu Apple Music 1, Apple Music Hits ve Apple Music Country'yi de içeriyor. Hizmet, 8 Haziran 2015'te duyuruldu ve 30 Haziran 2015'te kullanıma sunuldu. Hizmet, aylık abonelik gerektirmeden önce yeni aboneler, altı aylık ücretsiz deneme süresine sahip oluyor. Başlangıçta yalnızca bir müzik hizmeti olan Apple Music, 2016 yılında video hizmetini de kapsayacak şekilde genişlemeye başladı. Yönetici Jimmy Iovine, hizmetin amacının "kültürel bir platform" haline gelmek olduğunu belirtti ve bildirildiğine göre Apple, hizmetin "herkes için tek adres" olmasını istiyor. pop kültürü". Şirket, hem müzik videoları hem de müzik yayınlarını destekleyen konser görüntülerinin yanı sıra web dizileri ve uzun metrajlı filmler açısından video içeriğinin üretimi ve satın alınmasına aktif olarak yoğun yatırım yapıyor. Apple Music'in orijinal iOS sürümü, "sezgisel olmayan" bir kullanıcı arayüzüne yönelik eleştirilerle karışık eleştiriler aldı. Bununla birlikte, çalma listesi seçimi, yayınlanacak geniş bir şarkı kitaplığı ve diğer Apple cihazları ve hizmetleriyle entegrasyonu nedeniyle övgüyle karşılandı. İOS 10'da uygulama önemli bir yeniden tasarım aldı; bu tasarım, daha az karmaşa, gelişmiş gezinme ve kullanıcıların kitaplıklarına daha fazla vurgu yapan güncellenmiş bir arayüz için olumlu eleştiriler aldı. Apple Music, piyasaya sürülmesinin ardından hızla popülerlik kazandı ve yalnızca altı ayda 10 milyon aboneye ulaştı. Hizmetin Haziran 2019 itibarıyla dünya çapında 60 milyon abonesi var.

Web Sitesi: music.apple.com

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