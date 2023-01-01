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Apple Developer

Apple Developer

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Web Sitesi: apple.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Apple Developer, Apple Inc.'in yazılım geliştirme araçları, uygulama programlama arayüzleri ve teknik kaynaklara yönelik web sitesidir. Yazılım geliştiricilerin macOS, iOS, iPadOS, watchOS ve tvOS platformları için yazılım yazmasına yardımcı olacak kaynaklar içerir.

Web Sitesi: apple.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apple Developer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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