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Apple Developer, Apple Inc.'in yazılım geliştirme araçları, uygulama programlama arayüzleri ve teknik kaynaklara yönelik web sitesidir. Yazılım geliştiricilerin macOS, iOS, iPadOS, watchOS ve tvOS platformları için yazılım yazmasına yardımcı olacak kaynaklar içerir.

Web Sitesi: apple.com

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