WebCatalog
TIDAL

TIDAL

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tidal.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TIDAL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TIDAL'ı doğrudan web tarayıcınızda deneyebilirsiniz. High Fidelity ses kalitesinde 35 milyonun üzerinde şarkının, High Definition müzik videolarının ve ustalıkla Düzenlenmiş Editoryallerin keyfini çıkarın. Kayıpsız oynatma için Google Chrome'u kullanmanızı öneririz.

Web Sitesi: tidal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TIDAL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

KKBOX

KKBOX

kkbox.com

Apple Music Beta

Apple Music Beta

music.apple.com

Apple Music for Artists

Apple Music for Artists

artists.apple.com

Anghami

Anghami

anghami.com

IDAGIO

IDAGIO

idagio.com

Kalender

Kalender

termine.schule

WavTool

WavTool

wavtool.com

Tunebat

Tunebat

tunebat.com

Noteflight

Noteflight

noteflight.com

BeatStars

BeatStars

beatstars.com

The Inventory

The Inventory

theinventory.com

Boomplay

Boomplay

boomplay.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası