Amazon Music (önceki adıyla Amazon MP3), Amazon tarafından işletilen bir müzik akışı platformu ve çevrimiçi müzik mağazasıdır. 25 Eylül 2007'de halka açık beta olarak başlatılan ve Ocak 2008'de dört büyük müzik plak şirketinin (EMI, Universal, Warner ve Sony BMG) yanı sıra dijital haklar yönetimi (DRM) olmadan müzik satan ilk müzik mağazası oldu. birçok bağımsız. Tüm parçalar başlangıçta müşteri başına filigran veya DRM olmadan saniyede 256 kilobit değişken bit hızı MP3 formatında satıldı; ancak bazı parçalar artık filigranlıdır. Kayıt şirketleriyle yapılan lisans anlaşmaları, müziğin satılabileceği ülkeleri kısıtlıyor. Amazon MP3, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından 3 Aralık 2008'de Birleşik Krallık'ta, 1 Nisan 2009'da Almanya'da ve 10 Haziran'da Fransa'da piyasaya sürüldü. 2009. Almanca baskısı 3 Aralık 2009'dan bu yana Avusturya ve İsviçre'de mevcut. Amazon MP3 mağazası 10 Kasım 2010'da Japonya'da açıldı. İspanyolca ve İtalyanca baskıları 4 Ekim 2012'de piyasaya sürüldü. Meksika'daki baskı ise 10 Kasım 2010'da piyasaya sürüldü. 7 Kasım 2018'de duyuruldu.17 Eylül 2019'da Amazon Music, Yüksek Çözünürlükte (16bit/44,1kHz) 50 milyondan fazla şarkı ve Ultra'da milyonlarca şarkıyla kayıpsız kaliteli müziğin yeni bir katmanı olan Amazon Music HD'nin lansmanını duyurdu. Yüksek Tanımlı (24(bit)/44(kHz), 24/48, 24/96, 24/192), mevcut en yüksek kalitede ses akışı. Amazon artık ses tutkunları için kayıpsız müzik sunan Tidal ve Qobuz arasında yer alıyor. Ocak 2020 itibarıyla Amazon Music'in 55 milyon dinleyicisi vardı.

Web Sitesi: amazon.com

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