WebCatalog
Harken

Harken

harken.so

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Harken çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kaybolduğunu sandığınız Spotify şarkılarını bulun! Harken, sonsuza kadar kaybettiğinizi düşündüğünüz tüm şarkıları bulmanızı sağlar. Çalma listesinde duyduğunuz şarkının adını hatırlamıyor musunuz ama artık yok mu? Bırakın Harken sizin için bulsun!

Web Sitesi: harken.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, Harken ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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