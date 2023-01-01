WebCatalog
Jamendo

Jamendo

jamendo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jamendo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Jamendo, gelişen en büyük müzik platformlarından biridir. Kişisel eğlence için ücretsiz müzik ve bağımsız sanatçıların eserlerini halka sergilemek için bir alan sağlar. Dünyanın her yerinden 650.000'den fazla parça ve 45.000'den fazla sanatçı!

Web Sitesi: jamendo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jamendo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Audiio

Audiio

audiio.com

Apple Music Beta

Apple Music Beta

beta.music.apple.com

setlist.fm

setlist.fm

setlist.fm

Stats.fm

Stats.fm

stats.fm

Playlist Push

Playlist Push

app.playlistpush.com

SoundCampaign

SoundCampaign

app.soundcamps.com

Soundful

Soundful

my.soundful.com

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

Artsy

Artsy

artsy.net

Spoonflower

Spoonflower

spoonflower.com

Spotifytrack

Spotifytrack

spotifytrack.net

Amuse

Amuse

artist.amuse.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası