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Ya.ru

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Yandex Arama (Яndex) bir arama motorudur. Rusya merkezli Yandex'e aittir. Ocak 2015'te LiveInternet'e göre Yandex Arama, Rusya'daki tüm arama trafiğinin %51,2'sini oluşturdu.

Web Sitesi: ya.ru

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