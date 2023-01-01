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Yandex Arama (Яndex) bir arama motorudur. Rusya merkezli Yandex'e aittir. Ocak 2015'te LiveInternet'e göre Yandex Arama, Rusya'daki tüm arama trafiğinin %51,2'sini oluşturdu.

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