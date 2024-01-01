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Ideta

Ideta

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Web Sitesi: ideta.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ideta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ideta, şirketlerin web sayfaları, sosyal medya, anlık mesajlaşma uygulamaları ve daha fazlası gibi çok sayıda iletişim kanalında API aracılığıyla kolayca konuşma asistanları oluşturmasına olanak tanıyan kodsuz bir platform sunuyor. Çözüm, sohbet robotlarının oluşturulmasını ve yapay zeka kullanımını herkes için erişilebilir hale getiriyor. IDEATA'nın HİZMETLERİ * Kodsuz bir chatbot oluşturucu platformu * Bir topluluk yönetimi aracı * Konuşma asistanlarınızı oluşturmak için hizmetinizde bir ekip * Konuşma konuları ve ilk botunuzun oluşturulması hakkında 5 günlük bir eğitim kursu IDEATA'NIN KATMA DEĞERİ Ideta'nın platformu, kişiselleştirilmiş, bağlantılı, çok kanallı ve erişilebilir sohbet robotları oluşturmanıza olanak tanıyan, SaaS'ta (veya şirket içinde) işbirliğine dayalı, çoklu NLP'li, ölçeklenebilir tek platformdur. IDEATA'NIN REFERANSLARI * ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt grubu gibi büyük hesaplar… * Hizmetlerini diyalog biçiminde uyarlaması ve otomatikleştirmesi gereken KOBİ'ler Salesforce ve Gartner'a göre tüketicilerin %77'si önümüzdeki 5 yıl içinde chatbotların işletmelerden beklentilerini değiştireceğini düşünüyor ve işletmelerin %50'si 2021'de mobil uygulama geliştirmekten ziyade chatbotlara daha fazla harcama yapacak.

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: ideta.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ideta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Coze

coze.com

Quickchat

Quickchat

quickchat.ai

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