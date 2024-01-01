Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenilir, güvenli ve ölçeklenebilir bir ortamda uygulamaları kolayca oluşturun, iş akışlarını otomatikleştirin ve süreçleri personeliniz ve müşterileriniz tarafından kullanılan iletişim kanallarına ve dijital ortamlara entegre edin. Düzenlenebilir bir şablonla başlayın veya çalışanların katılımını ve üretkenliğini artırmaya yardımcı olacak sıfırdan botlar oluşturun. Özel tanıma programları, yeni başlayanlar için işe alım asistanları, liderlik soru-cevap uygulamaları, çalışan inovasyon araçları oluşturun, nabız anketleri gönderin, şirket moralini ölçün, kişiselleştirilmiş öğrenme programları sunun, SSS'leri otomatik olarak yanıtlayın veya yardım masası sorgularını otomatikleştirin. Oluşturmak istediğiniz çalışma araçları ne olursa olsun, bunları Bot Platformu ile oluşturun.

Kategoriler :

Web Sitesi: thebotplatform.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Bot Platform ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.