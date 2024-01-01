Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UNLESS'in misyonu, kullanıcı arayüzlerini bir diyaloğa dönüştürerek kullanıcıların cihazlarıyla insani terimlerle etkileşime girmesine olanak sağlamaktır. Konuşmaya dayalı kullanıcı arayüzü platformumuz, işletmelere her kullanıcıyla kişiselleştirilmiş bir görüşmeyi kolaylaştıran yapay zeka odaklı bir çözüm sunar. Bu, teknik uzmanlık gerektirmeden mevcut herhangi bir ürüne kolayca eklenebilen çeşitli kullanıcı arayüzü bileşenleri sayesinde mümkün olmaktadır.

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