Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deneyim aracılığıyla sonuçlarını en üst düzeye çıkarabilmelerini sağlamaktır. Sürekli teknik destekle, veri eğitimi ve oluşturma, uyarlama ve optimizasyondan barındırma ve bakıma kadar temelden tam teşekküllü çözümler sunuyoruz.

Kategoriler :

Web Sitesi: widebot.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, WideBot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.