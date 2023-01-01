WebCatalog
STARZPLAY

STARZPLAY

starzplay.com

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STARZPLAY, hayır. MENA bölgesinin 1 numaralı yayın platformunda her şey mevcut! Arapça ve Fransızca altyazılı ve sesli Hollywood filmleri mi? Anladık! ABD ile aynı zamanda en iyi dizi mi? Evet, bir sürü. Arapça ve Türkçe film ve diziler? Kesinlikle! Çocuk eğlencesi mi? Evet! Ayrıca özel STARZPLAY Original dizilerimiz ve Discovery+, UFC Arabia, BluTV, AD Sports, Majid TV, canlı Cricket ve Star TV kanalları gibi premium eklenti kanallarımız da var!

Web Sitesi: starzplay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, STARZPLAY ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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