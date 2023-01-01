WebCatalog
11Alive

11Alive

11alive.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 11Alive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

11Alive, Atlanta, Georgia'daki yerel NBC üyesidir ve haberlerin tek yönlü bir konuşma değil, sizinle bir diyalog olması gerektiğine inanıyoruz.

Web Sitesi: 11alive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, 11Alive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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