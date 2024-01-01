Hyro, aynı anda binlerce yapay zeka destekli konuşmayı dünyayı birbirine bağlıyor. 1 numaralı Uyarlanabilir İletişim şirketi olarak, doğal dil otomasyonu ve hesaplamalı dil bilimi ile karmaşık verileri basit diyaloğa dönüştürüyoruz. Baptist Health, Mercy Health ve Rent.com dahil olmak üzere ABD genelindeki şirketler, katı, amaca dayalı sohbet robotlarını ve IVR sistemlerini basit, hızlı ve ölçeklenebilir uyarlanabilir konuşma deneyimleriyle değiştirme konusunda Hyro'ya güveniyor. Vizyonumuz, şirketlerin kolayca iletişim kurabilmesi, daha fazla dönüşüm sağlayabilmesi ve bu süreçte eyleme geçirilebilir müşteri içgörüleri toplayabilmesi için herhangi bir konuşma ortamında dijital etkileşimleri 7/24 otomatikleştirmektir.

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