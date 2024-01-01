WebCatalog

Omni Intelligence

Omni Intelligence

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Web Sitesi: omniintelligence.online

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Omni Intelligence çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

360° Contact Center Productivity Platform in the Cloud: Speech Analytics, Voice Biometrics, Automatic IVR Mapper/Monitoring, SLA/Voice Quality Monitoring, IVR/Contact Center Load/Performane Testing, Voicebot / Conversational IVR Testing and more

Kategoriler:

Productivity
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: omniintelligence.online

Yasal Uyarı: WebCatalog, Omni Intelligence ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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