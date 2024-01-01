Floatbot, Fintech'lerin ve Kuruluşların Müşteri desteğini otomatikleştirmesine, Müşteri Deneyimini ve Yapay Zeka destekli Chatbot'lar ve Voicebot'lar aracılığıyla Dijital katılımı artırmasına yardımcı olan, SaaS tabanlı, "kodsuz", uçtan uca "Üretici Yapay Zeka" destekli Konuşmalı Yapay Zeka platformudur. Gelişmiş İş Akışı oluşturucuyu ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka araçlarını kullanarak hibrit botlar oluşturmaya olanak tanıyan Kendin Yap "Kodsuz" platformu. Floatbot, NPC'de [Nasscom Product Conclave] 10 kategoride Emerge50 ödülünün sahibidir. Floatbot SaaS kategorisinde ilk 5'te! IDC, Floatbot'u Hindistan'da Bankacılık ve Finansal Hizmetlerde Yenilikçi Olarak Sergiliyor [11 Aralık 2019] Floatbot'ta geliştirilen botlar Web portalında, mobil uygulamalarda (iOS ve Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp'ta başlatılabilir. Floatbot ayrıca Voicebot'lar için Konuşmayı Metne ve Metinden Konuşmaya da destekler. Floatbot, Voicebot için İletişim Merkezi ile entegredir. Floatbot, Omni-channel Chatbot ve Voicebot'un birkaç saat içinde geliştirilmesine olanak tanıyan, dünya çapında çok az sayıdaki hibrit platformdan biri olup, burada bir Fintech veya Banka, Sohbet ve Ses kanalları üzerinden müşteriyle etkileşime girecek veya sohbet edecek çeşitli botlar geliştirebilir. yolculuklarının farklı aşamaları [Müşteri Desteği, Müşteri Adayı doğrulama, KYC doğrulaması, Sadakat puanlarının kullanılması, Ödeme hatırlatıcıları, Geri bildirim döngüsü, Çapraz Satış/Artan Ürün Satışı, vb.]. Floatbot, kullanıcıların ses ve sohbet kanalı arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına ve yine de geçmiş oturumları ve bağlamı korumasına olanak tanır.

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Web Sitesi: floatbot.ai

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