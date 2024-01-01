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Verloop.io

Verloop.io

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Verloop.io dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur. İşletmelerin müşterilerine farklı kanallarda keyifli destek deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Verloop.io'nun platformu, web siteleri ve WhatsApp'tan uygulama içi ve sesli etkileşimlere kadar çeşitli kanallarda sorunsuz bir şekilde destek sağlar. Decathlon, Cleartrip ve Nykaa gibi önde gelen isimlerin de aralarında bulunduğu 5000'den fazla markanın küresel güveniyle Verloop.io, hem işletmelere hem de KOBİ'lere hitap etmektedir. Verloop.io'nun uçtan uca çözümü bizi farklı kılıyor ve üç yönlü bir yaklaşım sunuyor: 1. İlk Sorgu Çözümü: İletişim merkezi etkileşimlerinin ilk aşamasında Verloop.io, hem sohbet hem de ses yoluyla yapay zeka desteğini kullanır. Verloop.io'nun konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri, müşteri sorgularının çoğunu verimli bir şekilde karşılar. 2. İnsan-Ajan Desteği: Sorular insan aracılara yöneldikçe Verloop.io, destek için Co-pilot'u sunar; bu, insan aracıların doğru yanıtlar vermesine yardımcı olan güçlü bir yapay zeka aracıdır. Araç, temsilci verimliliğini artıracak yanıtlar önerir. Belge bilişiyle desteklenen konuşmayı metne dönüştürme ve AnswerFlow'dan yararlanan temsilciler, en iyi yanıtları ve artan müşteri memnuniyetini sağlamak için AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand ve AI-Tone Setting gibi üretken AI destekli araçlarımızdan da yararlanabilir. 3. Yapay Zeka Destekli Kalite Analizi (QA): Verloop.io'nun Sparks'ı, Üretken Yapay Zeka kullanarak çağrı analizini otomatikleştirerek Kalite Analistleri için nihai çözümü sunar. Bu, sürekli iyileştirme için kolaylaştırılmış bir süreç sağlar. Yukarıdaki araçlara ek olarak işletmeler, en iyi müşteri deneyimini sunma yolculuğuna kolayca başlamak için Verloop.io'nun bot oluşturucusu Tarifler'i ve Akıllı bloğu kullanabilir. Özetle Verloop.io, yenilikçi otomasyon ve yapay zeka destekli çözümler aracılığıyla müşteri destek yolculuğunu basitleştirmeyi ve yükseltmeyi hedefliyor

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: verloop.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Verloop.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Gallabox

gallabox.com

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getsignals.ai

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qualified.com

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Engati

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OneTone.ai

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Sprinklr

sprinklr.com

Convoso

Convoso

convoso.com

Twig

Twig

twig.so

Kommunicate

Kommunicate

kommunicate.io

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Aide

Aide

aide.app

Echofox

Echofox

echofox.io

Dialogview

Dialogview

dialogview.com

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

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