Kommunicate, müşteri desteğine yönelik üretken, yapay zeka destekli bir otomasyon platformudur. Tüketici davranışındaki sürekli değişimi anladıktan sonra Kommunicate olarak, işletmelerin müşterileriyle çeşitli kanallar üzerinden 7/24 iletişim halinde kalmasına ve müşterilerin talep ettiği anda etkileşime geçmesine yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir müşteri destek otomasyon platformu oluşturuyoruz. Kommunicate, KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, California Eyalet Üniversitesi, San Bernardino ve TaxBuddy gibi bazı küresel liderler tarafından güvenilmektedir.

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Web Sitesi: kommunicate.io

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