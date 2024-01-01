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Kommunicate

Kommunicate

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Web Sitesi: kommunicate.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kommunicate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kommunicate, müşteri desteğine yönelik üretken, yapay zeka destekli bir otomasyon platformudur. Tüketici davranışındaki sürekli değişimi anladıktan sonra Kommunicate olarak, işletmelerin müşterileriyle çeşitli kanallar üzerinden 7/24 iletişim halinde kalmasına ve müşterilerin talep ettiği anda etkileşime geçmesine yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir müşteri destek otomasyon platformu oluşturuyoruz. Kommunicate, KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, California Eyalet Üniversitesi, San Bernardino ve TaxBuddy gibi bazı küresel liderler tarafından güvenilmektedir.

Kategoriler:

Productivity
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: kommunicate.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kommunicate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Contlo

contlo.com

Insider

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