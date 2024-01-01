KOBİ'leri yenilikçi ve yaratıcı BT çözümleriyle güçlendirmek ve KOBİ'lerin geleneksel büyüme engellerini son teknoloji araçlarla aşmak Effitrac, işletmelerin rekabette önde olmalarına ve çalışma şekillerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Effitrac şu anda dört ülkede (Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Çin) mutlu müşterilere sahip çeşitli endüstriler için finansal muhasebe, satış, satın alma, insan kaynakları, bordro, CRM, proje yönetimi, süreç ve ayrık üretim alanlarında 27'den fazla modül sunmaktadır. ) Effitrac'ın KOBİ'lere iş görevlerini her yerden, her zaman yerine getirmeleri için yeni yöntemler sağladığını öğrenmek için bizi hemen arayın. Effitrac, çoklu dil desteğiyle müşterilerine hem SaaS hem de Bağımsız çözümler sunmaktadır.

Web Sitesi: effitrac.com

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