Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Axis, büyük şirketlerin dış pazarlarda iş yapmasına yardımcı olan hükümet düzenlemeleri ve yetkililerinin bilgi tabanıdır. Örneğin, Suudi Arabistan'da faaliyet göstermek istiyorsanız yazılımımız size hangi yasalara uymanız gerektiğini ve hangi yetkililerden onay almanız gerektiğini söyler. Şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki büyük pazarları kapsıyoruz

Web Sitesi: axis.xyz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Axis ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.