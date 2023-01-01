WebCatalog

Segment

Segment

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: segment.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Segment çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet vermektedir.

Web Sitesi: segment.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Segment ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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