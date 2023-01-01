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Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet vermektedir.

Web Sitesi: segment.com

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