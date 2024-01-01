WebCatalog

Ultimate

Ultimate

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Web Sitesi: ultimate.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ultimate çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı iletişim kanallarında otomatikleştirilmiş konuşma deneyimleri sağlar. Kendi bünyesinde oluşturulan ve araştırılan yapay zeka ve 150 çalışandan oluşan uzman bir ekip sayesinde Ultimate, küresel müşteri tabanı arasında DeepL'den Deezer'a, Zendesk'ten Zalando'ya kadar oyuncuları sayıyor. Bu gibi şirketler, 109 dilde, 7/24 sohbet, e-posta, mesajlaşma ve daha fazlasında %60'lık otomasyon oranlarına ulaşmayı bekleyebilirler. İşletmeler için ölçülebilir yatırım getirisi ve maliyet tasarrufu konusundaki geçmiş performansımıza ek olarak, yeni piyasaya sürdüğümüz ürün eklentimiz UltimateGPT, birkaç dakika içinde doğru destek otomasyonu sağlamak için ChatGPT'nin arkasındaki aynı üretken yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: ultimate.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ultimate ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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