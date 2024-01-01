Ultimate, dünyanın önde gelen müşteri destek otomasyon platformudur; işletmelerin müşteri hizmetlerini konuşmaya dayalı ve üretken yapay zeka ile ölçeklendirmesine yardımcı olur. İnceleme platformu G2'de tutarlı bir lider olan en son teknolojimiz ve müşteri odaklı desteğimiz, tüm metin tabanlı iletişim kanallarında otomatikleştirilmiş konuşma deneyimleri sağlar. Kendi bünyesinde oluşturulan ve araştırılan yapay zeka ve 150 çalışandan oluşan uzman bir ekip sayesinde Ultimate, küresel müşteri tabanı arasında DeepL'den Deezer'a, Zendesk'ten Zalando'ya kadar oyuncuları sayıyor. Bu gibi şirketler, 109 dilde, 7/24 sohbet, e-posta, mesajlaşma ve daha fazlasında %60'lık otomasyon oranlarına ulaşmayı bekleyebilirler. İşletmeler için ölçülebilir yatırım getirisi ve maliyet tasarrufu konusundaki geçmiş performansımıza ek olarak, yeni piyasaya sürdüğümüz ürün eklentimiz UltimateGPT, birkaç dakika içinde doğru destek otomasyonu sağlamak için ChatGPT'nin arkasındaki aynı üretken yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

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