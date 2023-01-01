Müşteri Destek Yöneticileri İçin Yapay Zeka Destekli Araç. Yapay zekanın müşteri desteği etkileşimlerinin %100'ünü izlemesine izin verin. Müşteriler ve destek temsilcileri arasındaki iletişim konusunda size daha fazla bilgi ve bağlam sağlamak için yapay zekayı kullanan OneTone.ai Monitoring'e yönelik en son güncellememizi keşfedin.

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