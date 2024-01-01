DigitalGenius, e-ticaret yapay zekasını özelleştirilebilir iş akışları ve entegrasyonlarla birleştiren bir müşteri deneyimi otomasyon platformudur. DigitalGenius, kullanıma hazır 60'tan fazla perakende ve e-ticarete özel kullanım durumuyla perakendecilerin "Siparişim Nerede?" gibi tekrarlayan müşteri sorgularına yanıtlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur. ve iadeler/geri ödemeler. Bu, daha hızlı yanıt ve çözüm süreleri sağlar ve aracıların daha karmaşık sorgularla ilgilenmesine olanak tanır.

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