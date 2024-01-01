WebCatalog

DigitalGenius

DigitalGenius

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Web Sitesi: digitalgenius.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DigitalGenius çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DigitalGenius, e-ticaret yapay zekasını özelleştirilebilir iş akışları ve entegrasyonlarla birleştiren bir müşteri deneyimi otomasyon platformudur. DigitalGenius, kullanıma hazır 60'tan fazla perakende ve e-ticarete özel kullanım durumuyla perakendecilerin "Siparişim Nerede?" gibi tekrarlayan müşteri sorgularına yanıtlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olur. ve iadeler/geri ödemeler. Bu, daha hızlı yanıt ve çözüm süreleri sağlar ve aracıların daha karmaşık sorgularla ilgilenmesine olanak tanır.

Kategoriler:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Web Sitesi: digitalgenius.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DigitalGenius ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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