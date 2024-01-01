Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziyaretçiler, metin üzerinde daha insani bir konuşma başlatan, onlara yalnızca ürününüz/hizmetiniz hakkında ilgili bilgileri veren ve onlardan iletişim bilgilerini doğru zamanda isteyen otomatik bir sohbet robotu ile karşılanır. Bu yaklaşımla kullanıcılar, tipik bir statik açılış sayfasında listelenen tüm bilgilerden etkilenmezler ve sohbet robotuyla tek bir görüşme yapmaya odaklanırlar. Bu, kullanıcının bilgilerini verme ve bunu sizin için bir potansiyel müşteriye dönüştürme şansını artırır. Vodafone, American Express, Bosch, California Üniversitesi, Adobe, Daimler ve daha fazlası gibi 500'den fazla global markanın güvendiği. Tars, sektörler ve kullanım durumları genelinde 950'den fazla chatbot şablonuyla dünyanın en büyük chatbot şablon kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.

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