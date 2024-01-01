WebCatalog

Tars

Tars

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Web Sitesi: hellotars.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tars çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tars, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekiplerinin dönüşüm hunilerini optimize etmelerine, müşteri hizmetleri etkileşimlerini otomatikleştirmelerine ve sohbet robotlarını kullanarak müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamalarına yardımcı oluyor. Bir Sohbet Robotu veya Konuşmalı Açılış Sayfasında ziyaretçiler, metin üzerinde daha insani bir konuşma başlatan, onlara yalnızca ürününüz/hizmetiniz hakkında ilgili bilgileri veren ve onlardan iletişim bilgilerini doğru zamanda isteyen otomatik bir sohbet robotu ile karşılanır. Bu yaklaşımla kullanıcılar, tipik bir statik açılış sayfasında listelenen tüm bilgilerden etkilenmezler ve sohbet robotuyla tek bir görüşme yapmaya odaklanırlar. Bu, kullanıcının bilgilerini verme ve bunu sizin için bir potansiyel müşteriye dönüştürme şansını artırır. Vodafone, American Express, Bosch, California Üniversitesi, Adobe, Daimler ve daha fazlası gibi 500'den fazla global markanın güvendiği. Tars, sektörler ve kullanım durumları genelinde 950'den fazla chatbot şablonuyla dünyanın en büyük chatbot şablon kütüphanesine ev sahipliği yapıyor.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: hellotars.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tars ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Kindly

kindly.ai

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CBOT

cbot.ai

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FastPages

fastpages.io

Landbot

Landbot

landbot.io

AidaForm

AidaForm

aidaform.com

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