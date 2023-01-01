Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.

Web Sitesi: sentry.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sentry ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.