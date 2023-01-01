Kod. Öğrenmek. Tekrarlamak. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir kod inceleme aracıyla desteklenen ileri düzey yazılım geliştirici ölçümleri. GitClear, mühendislik ekiplerinin Google DORA istatistiklerini takip etmek, teknoloji borcunu azaltmak ve daha hızlı teslimat yapmak için birlikte çalışmasına yardımcı olur.

Web Sitesi: gitclear.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GitClear ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.