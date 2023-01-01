WebCatalog
Duecode

Duecode

duecode.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Duecode çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yazılım geliştirme için karar verme danışmanı. Teknik borç ve kod kalitesini ölçmenin yeni ve daha iyi bir yolu. Mühendislik liderleri ve teknoloji dışı yöneticiler için mükemmeldir.

Web Sitesi: duecode.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Duecode ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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