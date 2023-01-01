Yazılım geliştirme için karar verme danışmanı. Teknik borç ve kod kalitesini ölçmenin yeni ve daha iyi bir yolu. Mühendislik liderleri ve teknoloji dışı yöneticiler için mükemmeldir.

Web Sitesi: duecode.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Duecode ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.